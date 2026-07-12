Uno Spiv nuovo di zecca In rosa 18 neo-acquisti

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una squadra di Promozione ha annunciato l’arrivo di 18 nuovi giocatori e sei conferme in rosa per la prossima stagione. Contestualmente, sono state comunicate modifiche nell’organico societario e tecnico del club. Questi cambiamenti sono stati ufficializzati attraverso comunicati stampa e aggiornamenti sui canali ufficiali della società. La formazione si prepara a competere con un roster rinnovato, mentre le novità nell’organigramma sono state rese note pubblicamente.

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Sei conferme e diciotto nuovi arrivi per affrontare il prossimo campionato di Promozione, abbinati a importanti novità nell’assetto societario e tecnico. In casa San Pietro in Vincoli il conto alla rovescia per il prossimo torneo è iniziato: la stagione prenderà il via mercoledì 5 agosto con il raduno. A guidare la profonda ricostruzione dell’organico è il nuovo direttore sportivo Manuel Bartolini, chiamato a dare forma a un gruppo rivoluzionato che si affiderà alla guida tecnica del tecnico Luca Tassani. "Quando Davide Casadei mi ha proposto l’incarico – ha spiegato Bartolini – ho trovato un club ricco di entusiasmo, con tanta voglia di mettersi in gioco e un progetto serio che mi ha convinto fin da subito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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