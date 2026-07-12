Una squadra di Promozione ha annunciato l’arrivo di 18 nuovi giocatori e sei conferme in rosa per la prossima stagione. Contestualmente, sono state comunicate modifiche nell’organico societario e tecnico del club. Questi cambiamenti sono stati ufficializzati attraverso comunicati stampa e aggiornamenti sui canali ufficiali della società. La formazione si prepara a competere con un roster rinnovato, mentre le novità nell’organigramma sono state rese note pubblicamente.

Sei conferme e diciotto nuovi arrivi per affrontare il prossimo campionato di Promozione, abbinati a importanti novità nell’assetto societario e tecnico. In casa San Pietro in Vincoli il conto alla rovescia per il prossimo torneo è iniziato: la stagione prenderà il via mercoledì 5 agosto con il raduno. A guidare la profonda ricostruzione dell’organico è il nuovo direttore sportivo Manuel Bartolini, chiamato a dare forma a un gruppo rivoluzionato che si affiderà alla guida tecnica del tecnico Luca Tassani. "Quando Davide Casadei mi ha proposto l’incarico – ha spiegato Bartolini – ho trovato un club ricco di entusiasmo, con tanta voglia di mettersi in gioco e un progetto serio che mi ha convinto fin da subito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Spiv nuovo di zecca. In rosa 18 neo-acquisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, due africani rapinano turisti all'angolo di via Zecca Vecchia per un orologio da 500€, uno viene fermato - VIDEOLo scorso sabato pomeriggio a Milano, due uomini di origine africana hanno rapinato due turisti americani all’angolo di via Zecca Vecchia.

La Volta Buona, le pagelle del 18 maggio: Cristiana Ciacci intenerisce tutti (8), il nuovo singolo di Rosa Chemical per la mamma(7)Nella puntata de La Volta Buona del 18 maggio 2026 si è affrontato il tema dei tradimenti, della gelosia e del perdono nelle relazioni di coppia.

Argomenti più discussi: Uno Spiv nuovo di zecca. In rosa 18 neo-acquisti; Calcio giovanile. Il San Pietro in Vincoli a caccia di talenti; Calcio giovanile Il San Pietro in Vincoli a caccia di talenti.

Uno Spiv nuovo di zecca. In rosa 18 neo-acquistiIl mister è Luca Cassani, il ds Manuel Bartolini. Il 5 agosto via al raduno ... msn.com