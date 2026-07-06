Milano due africani rapinano turisti all' angolo di via Zecca Vecchia per un orologio da 500€ uno viene fermato - VIDEO

Notizia in breve

Lo scorso sabato pomeriggio a Milano, due uomini di origine africana hanno rapinato due turisti americani all’angolo di via Zecca Vecchia. Uno dei due ha tentato di strappare un orologio da 500 euro a uno dei turisti, mentre l’altro ha assistito alla scena. Un aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine e il video dell’intervento è stato diffuso. La polizia sta indagando sui fatti.