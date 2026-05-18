La Volta Buona le pagelle del 18 maggio | Cristiana Ciacci intenerisce tutti 8 il nuovo singolo di Rosa Chemical per la mamma7
Nella puntata de La Volta Buona del 18 maggio 2026 si è affrontato il tema dei tradimenti, della gelosia e del perdono nelle relazioni di coppia. La puntata ha incluso momenti di commozione, come l’intervento di Cristiana Ciacci che ha ricevuto un voto di otto, e ha presentato anche il nuovo singolo di un artista noto, dedicato alla mamma, valutato con un sette. La discussione si è concentrata su piccoli controlli come lo sguardo sul telefono, spesso condannati in teoria ma frequenti nella realtà.
La Volta Buona del 18 maggio 2026 ha scelto un tema che, in televisione, non passa mai inosservato: i tradimenti, la gelosia, il perdono e i piccoli “controlli” di coppia, come quel telefono sbirciato che tutti condannano in teoria e che poi, nella pratica, scatena più di una confessione. Caterina Balivo ha costruito una puntata molto corale, mescolando toni diversi e ospiti capaci di portare in studio esperienze, battute e qualche momento più emotivo. Da Catena Fiorello ai Jalisse, da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Manuel Casella, fino a Cristiana Ciacci e Rosa Chemical, il pomeriggio di Rai 1 si è mosso tra racconto personale e intrattenimento leggero. 🔗 Leggi su Dilei.it
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