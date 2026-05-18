La Volta Buona le pagelle del 18 maggio | Cristiana Ciacci intenerisce tutti 8 il nuovo singolo di Rosa Chemical per la mamma7

Nella puntata de La Volta Buona del 18 maggio 2026 si è affrontato il tema dei tradimenti, della gelosia e del perdono nelle relazioni di coppia. La puntata ha incluso momenti di commozione, come l’intervento di Cristiana Ciacci che ha ricevuto un voto di otto, e ha presentato anche il nuovo singolo di un artista noto, dedicato alla mamma, valutato con un sette. La discussione si è concentrata su piccoli controlli come lo sguardo sul telefono, spesso condannati in teoria ma frequenti nella realtà.

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