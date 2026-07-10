Uno Bianca e il delitto dell’armeria | il testimone | Mi pedinarono in due uno era un militare l’ho riconosciuto

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un testimone ha dichiarato di essere stato pedinato da due persone nel 1991, uno dei quali si è riconosciuto come un militare. La testimonianza riguarda un episodio legato a un caso di omicidio avvenuto in un’armeria, collegato alla vicenda dello storico gruppo criminale. La Fiat Tipo amaranto citata dal testimone corrisponde a un veicolo coinvolto nelle indagini. La testimonianza si aggiunge alle prove raccolte nel procedimento, senza ulteriori dettagli sui soggetti o sui movimenti specifici.

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Bologna, 10 luglio 2026 –  Una Fiat Tipo di colore amaranto, i contorni di un volto che prende forma e un ricordo che riemerge più forte che mai, assieme a una certezza: « Fu quell’uomo a pedinarmi nel 1991. È lui, ne sono sicuro». Il testimone non ha dubbi e assicura di essere in grado di riconoscere il carabiniere - allora in servizio e oggi in pensione - che lo pedinò, assieme a un altro soggetto mai identificato, pochi giorni dopo il duplice omicidio nell’armeria di via Volturno. Alberto Capolungo https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaarmeria-di-via-volturno-nuova-df3ff569 Il delitto dell’armeria di via Volturno. Qui, in pieno centro, si consumò l’ennesima azione spietata dei criminali della Uno Bianca, che il 2 maggio 1991 uccisero l’ex carabiniere Pietro Capolungo e la titolare del negozio, Licia Ansaloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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