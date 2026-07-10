Un testimone ha dichiarato di essere stato pedinato da due persone nel 1991, uno dei quali si è riconosciuto come un militare. La testimonianza riguarda un episodio legato a un caso di omicidio avvenuto in un’armeria, collegato alla vicenda dello storico gruppo criminale. La Fiat Tipo amaranto citata dal testimone corrisponde a un veicolo coinvolto nelle indagini. La testimonianza si aggiunge alle prove raccolte nel procedimento, senza ulteriori dettagli sui soggetti o sui movimenti specifici.

Bologna, 10 luglio 2026 – Una Fiat Tipo di colore amaranto, i contorni di un volto che prende forma e un ricordo che riemerge più forte che mai, assieme a una certezza: « Fu quell’uomo a pedinarmi nel 1991. È lui, ne sono sicuro». Il testimone non ha dubbi e assicura di essere in grado di riconoscere il carabiniere - allora in servizio e oggi in pensione - che lo pedinò, assieme a un altro soggetto mai identificato, pochi giorni dopo il duplice omicidio nell’armeria di via Volturno. Alberto Capolungo https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaarmeria-di-via-volturno-nuova-df3ff569 Il delitto dell’armeria di via Volturno. Qui, in pieno centro, si consumò l’ennesima azione spietata dei criminali della Uno Bianca, che il 2 maggio 1991 uccisero l’ex carabiniere Pietro Capolungo e la titolare del negozio, Licia Ansaloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca e il delitto dell’armeria: il testimone: “Mi pedinarono in due, uno era un militare, l’ho riconosciuto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Verlicchi sulla Uno Bianca: "Il delitto in armeria fulcro del loro operato. I morti meritano la verità"Una figura coinvolta nelle indagini sulla Uno Bianca afferma che il crimine presso l’armeria rappresenta il punto centrale delle azioni del gruppo.

Uno Bianca, i misteri irrisolti. Verso l’interrogatorio dei Savi: al centro Castel Maggiore e armeriaUn’indagine riguarda un possibile collegamento tra l’armeria di Castel Maggiore e l’episodio legato alla Uno Bianca.

Temi più discussi: Uno Bianca, Roberto Savi si ‘separa’ dal fratello Fabio: è stato trasferito nel carcere di Ferrara; Uno Bianca, Roberto Savi trasferito dal carcere di Bollate a quello di Ferrara; Uno Bianca, Roberto Savi trasferito da Bollate a Ferrara dopo l’intervista in tv; EMILIA-ROMAGNA: Uno Bianca, dove è stato trasferito Roberto Savi.

Uno Bianca, Roberto Savi si ‘separa’ dal fratello Fabio: è stato trasferito nel carcere di Ferrara: I due erano entrambi reclusi nella prigione di Bollate, in provincia di Milano. A giugno erano stati interrogati dalla Procura di Bologna… dlvr.it/TTPthN ? ? - X x.com

Uno Bianca e il delitto dell’armeria: il testimone: Mi pedinarono in due, uno era un militare, l’ho riconosciutoNuova istanza dei familiari: Stava nella Caserma di via dei Bersaglieri. Capolungo: Gli inquirenti lo sentano ... ilrestodelcarlino.it

Uno Bianca, mistero su un pedinamentoUn familiare di una delle vittime ha raccontato di essere stato pedinato, all’epoca, da un carabiniere fuori servizio ... rainews.it