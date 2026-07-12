UniCredit assume 1.000 persone in Italia 700 giovani | come candidarsi anche da diplomati

Notizia in breve

UniCredit ha avviato una campagna di reclutamento in Italia, con l’obiettivo di assumere circa 1.000 persone. Di queste, 700 sono destinate a giovani, inclusi anche diplomati. La campagna si chiama “Segui il tuo talento, ti porterà da noi” e permette di candidarsi attraverso canali online. La selezione riguarda diverse figure professionali e si concentra su candidati di varie età e livelli di istruzione.