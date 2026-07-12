UniCredit assume 1.000 persone in Italia 700 giovani | come candidarsi anche da diplomati
UniCredit ha avviato una campagna di reclutamento in Italia, con l’obiettivo di assumere circa 1.000 persone. Di queste, 700 sono destinate a giovani, inclusi anche diplomati. La campagna si chiama “Segui il tuo talento, ti porterà da noi” e permette di candidarsi attraverso canali online. La selezione riguarda diverse figure professionali e si concentra su candidati di varie età e livelli di istruzione.
Il Gruppo UniCredit ha annunciato l’avvio di una imponente campagna di reclutamento sul territorio nazionale. Con il lancio dell’iniziativa “Segui il tuo talento, ti porterà da noi”, l’istituto di credito guidato da Andrea Orcel punta a inserire circa 1.000 nuove risorse nel corso dell’anno. Al centro del piano strategico c’è il forte investimento sul ricambio generazionale, con una corsia preferenziale dedicata ai profili più giovani da inserire nelle filiali di tutta Italia. Il piano di assunzioni e il focus sulla rete commerciale. La nuova campagna di reclutamento prevede l’inserimento di 1.000 nuove risorse in tutta Italia. Il piano si inserisce in una strategia di lungo periodo legata al rinnovamento del capitale umano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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