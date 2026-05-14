Primark assume 1.000 lavoratori anche senza esperienza | nuove aperture in tutta Italia

Primark annuncia l’apertura di nuovi negozi in Italia entro quest’anno, con la creazione di circa 1.000 posti di lavoro. La catena di abbigliamento investirà 60 milioni di euro per rafforzare la presenza nel paese, offrendo opportunità di impiego anche a candidati senza esperienza nel settore. Le nuove aperture si aggiungono ai punti vendita già presenti, ampliando così la rete commerciale nel territorio italiano.

Primark aprirà nuovi negozi quest’anno, creando circa 1.000 nuovi posti di lavoro. Per consolidare la presenza sul territorio italiano, la nota catena internazionale di abbigliamento sta investendo 60 milioni di euro, creando opportunità anche per candidati senza esperienza nel settore. Dove apriranno i nuovi negozi Primark. Le nuove aperture interesseranno diverse città italiane: Ancona;. Cremona;. Gorizia;. Parma;. Perugia;. Genova;. Roma;. Napoli.. In questo modo la rete passerà da 20 a 28 negozi entro la fine di quest’anno. Inoltre, Primark sta realizzando anche il suo primo polo logistico ad Alessandria, in Lombardia, struttura che entrerà in funzione a partire dal 2027 e che contribuirà alla creazione di ulteriori posti di lavoro.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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