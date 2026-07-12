Un’alternativa all’auto Ma le regole si rispettano

Le nuove norme sui monopattini in città hanno suscitato discussioni tra utenti e amministratori. La pensionata speranza Lipparini ha affermato che il mezzo è pratico e aiuta a ridurre l’uso delle auto nei centri urbani. Le regole mirano a regolamentare la circolazione, ma non mancano le opinioni contrastanti sulla loro applicazione e sicurezza. La normativa stabilisce modalità di utilizzo e limiti di velocità, con l’obiettivo di integrare i monopattini nel traffico cittadino in modo sicuro.

I monopattini rivoluzionano la città, ma le nuove norme accendono il dibattito. Speranza Lipparini, pensionata, commenta: "È un mezzo comodo, utile per limitare l’uso delle auto nei centri urbani. Il problema non è il veicolo, ma l’uso sconsiderato che fanno in troppi. Ben vengano le regole, purché restituiscano sicurezza e rispetto sui marciapiedi". Davide Veronesi, titolare dell’Azienda Vitivinicola ‘Ca Bruciata’: "La micromobilità è una risorsa eccellente per decongestionare il traffico urbano e ridurre l’inquinamento rispetto alle auto. Tuttavia, la sicurezza resta una priorità: per convivere al meglio con pedoni e ciclisti, è fondamentale che questi mezzi siano assicurati, regolamentati e dotati di segnalatori acustici e visivi adeguati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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