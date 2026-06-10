Meloni | Italia non è Repubblica delle banane qui si rispettano le regole
Il premier ha affermato che l’Italia non è una “Repubblica delle banane” e che le regole devono essere rispettate. Ha sottolineato che ci sono norme da seguire e che il governo sta intervenendo per garantire il rispetto delle leggi. La dichiarazione è arrivata in risposta a critiche rivolte al sistema di applicazione delle regole nel paese. Nessun dettaglio su eventuali provvedimenti o situazioni specifiche è stato fornito.
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Meloni: Italia non è Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole
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