Meloni | Italia non è Repubblica delle banane qui si rispettano le regole

Notizia in breve

Il premier ha affermato che l’Italia non è una “Repubblica delle banane” e che le regole devono essere rispettate. Ha sottolineato che ci sono norme da seguire e che il governo sta intervenendo per garantire il rispetto delle leggi. La dichiarazione è arrivata in risposta a critiche rivolte al sistema di applicazione delle regole nel paese. Nessun dettaglio su eventuali provvedimenti o situazioni specifiche è stato fornito.