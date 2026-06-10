Il governo ha ribadito l'importanza di rispettare le regole, definendo il paese come uno stato di diritto e respingendo accuse di instabilità. Il ministro ha sottolineato che non si tratta di un periodo di incertezze, ma di un momento in cui è necessario agire per affrontare le sfide attuali, affermando che l'azione è fondamentale per il paese.

AGI - ""Questo non è il tempo dei dubbi, delle incertezze e delle attese. Questo è il tempo dell'azione e la buona notizia è che il tempo dell'azione è anche il tempo dell'Italia". Conclude cosi' Giorgia Meloni il suo articolato intervento all'assemblea annuale di Confcommercio. Un discorso di oltre trenta minuti in cui la premier ha ripercorso i risultati più importanti dell'azione di governo e anticipato le sfide a venire, a partire dalle normative Ue che stanno per approdare in Consiglio dei ministri sulla regolamentazione dell'Ia, passando per il dl Lavoro e l'introduzione del 'salario... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Le regole si rispettano. Non è la Repubblica delle banane"

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Meloni: «L'Italia non è la Repubblica della banane»

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Meloni: Italia non è Repubblica delle banane, qui si rispettano le regoleIl premier ha affermato che l’Italia non è una “Repubblica delle banane” e che le regole devono essere rispettate.

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Temi più discussi: Legge elettorale, nel gioco democratico le regole sono di tutti; Salvini riprova con la delibera. Meloni al bivio sul progetto; Meloni: Italia non è Repubblica banane, regole si rispettano; Governo in ordine sparso, Meloni chiede italianità. La Lega tifa per il terzo polo.

Il messaggio che vogliamo lanciare è che questa non è la repubblica delle banane: si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato e non c'è crescita. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio in corso a Ro x.com

Meloni all'assemblea di Confcommercio: 'L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano'La premier: 'Vogliamo ridurre ancora carico fiscale su ceto medio'. Il messaggio di Mattarella: 'Le parti sociali contribuiscano alla coesione sociale'. Sangalli: 'Il Paese ce la può fare ma resta l'i ... ansa.it

Meloni, l'Italia non è la repubblica delle banane, le regole si rispettanoQuesta non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. (ANSA) ... ansa.it