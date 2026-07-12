I lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento funzionale sulla tensostruttura di Montecchio sono stati completati. La struttura, utilizzata da scuole e associazioni, rappresenta uno degli impianti sportivi e scolastici principali del territorio comunale. La ristrutturazione ha riguardato interventi di miglioramento e messa in sicurezza. La tensostruttura è ora disponibile per le attività didattiche e sportive, dopo il termine degli interventi di manutenzione.

Si sono conclusi ufficialmente i lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento funzionale alla Tensostruttura di Montecchio, una delle strutture sportive e scolastiche di riferimento per l’intero territorio comunale. L’intervento, dal valore complessivo di 90mila euro, è stato finanziato attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti insieme a risorse proprie dell’Ente e si è chiuso nel pieno rispetto degli obiettivi prefissati e dei tempi indicati dalla direzione dei lavori. L’opera rappresenta l’ultimo tassello di un percorso di riqualificazione più ampio. Dopo il precedente intervento di efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria della pavimentazione dell’immobile, il cantiere ha introdotto migliorie significative rispetto al progetto iniziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una tensotruttura a Montecchio. Impianto per scuole e associazioni

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