La Giunta comunale di Avellino ha approvato i Patti Educativi di Comunità, un'iniziativa che coinvolge scuole, associazioni e realtà sociali locali. Questa decisione rappresenta la realizzazione di un impegno promesso dalla nuova amministrazione. La misura risponde a una richiesta di lunga data proveniente dal settore scolastico, dal terzo settore e da altre realtà del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta comunale di Avellino ha approvato i Patti Educativi di Comunità, dando attuazione a uno degli impegni programmatici della nuova amministrazione e raccogliendo una richiesta che da anni arriva dal mondo della scuola, del terzo settore e delle realtà sociali cittadine. “Che fosse necessario ritornare a una comunità educante lo chiediamo da tempo – dichiara il consigliere comunale Francesco Iandolo – e con questo primo atto mettiamo le basi affinché i Patti Educativi diventino uno dei punti qualificanti dell’azione amministrativa. La differenza spesso non sta nelle soluzioni, ma nelle pratiche: l’ascolto delle istanze della città dimostra cosa significa amministrare insieme e con la città”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuole e associazioni unite: arriva la svolta per l’educazione condivisa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Educare a… contare”: scuole e istituzioni unite per l’educazione finanziariaLunedì 25 maggio si è svolto a Pisa un evento dedicato all’educazione finanziaria, coinvolgendo scuole e istituzioni.

La collaborazione. Tredici associazioni unite per contare di più: "Voce a chi non ce l’ha"Tredici associazioni animaliste delle Marche si sono unite in un nuovo coordinamento chiamato “Uniti per chi non ha voce”.

Temi più discussi: Gemellaggio Certaldo-Neuruppin: unite da ambiente, scuola e futuro; A 23 anni dalla Sicilia siede alle Nazioni Unite: Andrea, che dà voce ai giovani italiani; Armonie di Sapori, Parma e Piacenza unite nel gusto della solidarietà; Lanuvio, Patto Educativo di Comunità: presentato il progetto per sostenere e rafforzare la rete territoriale.

SCUOLA/ Buono scuola, le associazioni e quel metodo dell’unità che va preservatoL'autore è stato tra i principali sostenitori del diritto alla libertà di educazione (art. 30 Cost.) che ha portato al buono scuola a favore delle paritarie permettimi una considerazione a margine (ma ... ilsussidiario.net

Lettura per i giovani. Le associazioni unite col ComuneImpruneta rinnova il suo Patto per la Lettura: per i prossimi 3 anni, continuerà a coinvolgere vari soggetti tra istituzioni pubbliche, scuole, associazioni culturali, librerie, autori ed enti del ... lanazione.it