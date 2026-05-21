A Montecchio, due episodi di aggressione sono avvenuti nei pressi della scuola media. Entrambi i fatti si sono verificati fuori dall’orario scolastico e non coinvolgono direttamente l’edificio scolastico stesso, ma coinvolgono ragazzi che frequentano la stessa scuola. In uno dei casi, un giovane ha puntato un coltello alla gola di un coetaneo. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli delle aggressioni e identificare i responsabili.

Montecchio (Reggio Emilia), 21 maggio 2026 - Due episodi di aggressione tra due gruppi di ragazzini, entrambi fuori dall’orario e dagli spazi scolastici, ma con protagonisti che frequentano la stessa scuola media. È quanto è accaduto a Montecchio, dove negli ultimi giorni è cresciuta la preoccupazione tra alcune famiglie della scuola secondaria di primo grado ’Jacopo Zannoni’, dopo il racconto di un undicenne che ha riferito di essere stato minacciato anche con un coltello alla gola da alcuni coetanei. Secondo quanto emerso, un primo scontro – da una parte italiani, dall’altra ragazzini di famiglie di origine albanese – sarebbe avvenuto qualche giorno fa nella zona dell’oratorio poi, martedì pomeriggio, un nuovo episodio nei pressi del bar del circolo sportivo ‘Notari’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Follia tra undicenni a Montecchio: puntato coltello alla gola fuori dalle scuole medie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Ci hanno puntato un coltello alla gola”. El Aynaoui sequestrato con la sua famiglia e rapinato in casaRoma, 17 marzo 2026 – “Voglio ringraziare tutti per la vicinanza e la solidarietà ricevuta in queste ore.

Arezzo, tentata rapina fuori dalla discoteca: ladri chiedono anche recensione a 5 stelle dopo aver puntato il coltelloAREZZO – “Portafogli, telefono e se possibile anche un feedback costruttivo sull’esperienza”: è quanto avrebbero intimato tre minorenni a due...