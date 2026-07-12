Una proteina nei muscoli spiega perché il movimento ci tiene giovani E forse anche i broccoli

Nel muscolo di un uomo di 70 anni, un enzima chiave è quasi scomparso, mentre in quello di un ventisettenne è ancora presente in quantità elevate. La differenza si nota a livello cellulare, dove questa proteina aiuta a mantenere i muscoli giovani e funzionanti. La presenza di questa proteina, che si riduce con l’età, potrebbe essere influenzata anche dal consumo di broccoli, secondo studi recenti.

Due uomini, stesso peso, uno di ventisette anni, l'altro di settanta. Da fuori cambia poco, ma dentro ai muscoli invece cambia molto. Nel più anziano un enzima si è quasi dileguato e con lui la capacità del corpo di tenersi in ordine. Si chiama NOX4, e uno studio australiano pubblicato su Science Advances lo indica come l'anello mancante tra il movimento e un invecchiamento in salute. Il motivo? Quando i muscoli si contraggono, producono piccole quantità di molecole reattive, una specie di stress chimico controllato. Alle giuste dosi quello stress funziona come un segnale e dice al corpo di accendere il proprio sistema interno di difesa e riparazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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