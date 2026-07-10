Tiffany Stratton ha dichiarato di sentirsi più autentica nel ruolo di antagonista, definendosi “una heel per natura”. Nonostante attualmente sia molto amata dal pubblico, ha spiegato di prendere in considerazione le critiche degli haters, preferendo comunque mantenere il personaggio che le permette di esprimersi più liberamente. La wrestler ha aggiunto che interpretare la parte negativa le permette di sentirsi più a suo agio in scena.

Nonostante al momento ricopra il ruolo di beniamina del pubblico, Tiffany Stratton non ha nascosto di sentirsi molto più a suo agio nei panni della cattiva. Intervistata da KFAN, la WWE Women’s Champion ha spiegato di apprezzare sia il ruolo da babyface che quello da heel, ma ha ammesso che interpretare la villain è ciò che le riesce più spontaneamente: “Mi piacciono entrambi i ruoli. Credo che vadano un po’ a periodi. Essere la buona, a volte, può diventare un po’ ripetitivo. Penso però di essere naturalmente una heel. È così che ho imparato il wrestling, tra l’altro. Ho iniziato proprio interpretando una heel, quindi sento che quelle sono le mie radici”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tiffany Stratton: “Sono una heel per natura” e spiega perché tiene conto delle critiche degli haters

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Tiffany Stratton helps Chelsea Green defeat Nia Jax: SmackDown highlights, May 29, 2026

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