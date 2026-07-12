La Regione Marche ha annunciato una manovra da 210 milioni di euro destinata a sostenere il settore agricolo. Enrico Rossi, vicepresidente e assessore all’agricoltura, parteciperà alla tappa di Agrofutura a Pesaro, prevista per giovedì alle 9. La somma sarà impiegata per interventi nel comparto agricolo locale. La conferenza si concentrerà sui dettagli della distribuzione delle risorse e sui progetti previsti.

Enrico Rossi, vicepresidente e assessore all’agricoltura della Regione Marche, sarà tra gli ospiti della tappa pesarese di Agrofutura – giovedì (ore 9.30), a Palazzo Ducale –, il festival itinerante che racconta l’agricoltura del futuro, firmato da QN-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Rossi, la Regione ha presentato la manovra dedicata all’agricoltura: qual è la somma complessiva stanziata e come si svilupperà? "La manovra vale circa 210 milioni e nasce da una scelta precisa: trasformare la programmazione in una strategia unitaria, capace di dare certezza alle imprese e prospettiva al settore. Circa 49... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una manovra da 210 milioni: "Diamo forza all’agricoltura"

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