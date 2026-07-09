barcellona altro prestito da 210 milioni per il mercato

Il Barcellona ha richiesto un prestito di 210 milioni di euro garantito dai futuri ricavi dei diritti televisivi. L’obiettivo è ottenere liquidità immediata per mantenere attiva la possibilità di tesserare nuovi calciatori. La richiesta arriva in un momento in cui il club cerca di evitare blocchi nelle operazioni di mercato. Il finanziamento è finalizzato a garantire la continuità delle attività sportive senza interruzioni.

Il Barcellona ha richiesto un finanziamento d'emergenza da 210 milioni di euro, garantito dai futuri proventi dei diritti televisivi, per ottenere immediata liquidità sul mercato ed evitare blocchi nel tesseramento dei nuovi calciatori. Questa manovra finanziaria, denominata "Senior Media Notes", si è resa indispensabile per aggirare i rigidi vincoli del Fair Play Finanziario della Liga e per compensare i ritardi nella ristrutturazione dello Spotify Camp Nou, che hanno posticipato gli incassi commerciali previsti dal club catalano. I fondi ottenuti, che non includono l'investimento già stanziato per Anthony Gordon, verranno... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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