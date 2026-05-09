Estée Lauder ha raggiunto un accordo di 210 milioni di dollari per chiudere le pratiche di vendita in Cina. L’intesa riguarda una causa legale in cui il colosso dei cosmetici era accusato di aver frodato gli azionisti. La società ha deciso di risolvere la disputa attraverso questa transazione finanziaria, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’accordo. La vicenda riguarda aspetti legati alla trasparenza delle pratiche commerciali nel mercato cinese.

210 milioni di dollari: è l’accordo di Estée Lauder per la Cina, nell’ambito della causa che accusava il colosso dei cosmetici di aver frodato gli azionisti. Infatti l’accusa era di eccessiva dipendenza dalle vendite irregolari nel cosiddetto mercato grigio nel paese asiatico. Il colosso del beauty mondiale ha raggiunto un accordo preliminare interamente in contanti relativo a questa class action. Il tutto è stato ufficializzato giovedì, presso il tribunale federale di Manhattan. Ad ora manca l’approvazione del giudice distrettuale statunitense Arun Subramanian. Estée Lauder, pratiche in Cina risolte con un accordo da 210 milioni. Il caso faceva riferimento ad una pratica nota come “daigou”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Con un accordo da 210 milioni Estée Lauder “risolve” le pratiche di vendita in Cina

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