Bramante la gioia di una impresa epica Coach Nicolini | La salvezza più importante

Un allenatore ha definito una recente vittoria come una delle più significative della sua esperienza alla guida di una squadra di pallavolo. Ha commentato che si tratta di un risultato che rimarrà impresso nel ricordo di tutti coloro che hanno partecipato alla partita, sottolineando che potrebbe essere la più importante della sua gestione. La squadra ha ottenuto un successo ritenuto epico, considerato una vera e propria impresa. La vittoria è stata celebrata come un traguardo notevole per il club.

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"Una vittoria che resterà nel ricordo di tutti noi, tra le più importanti, se non la più importante della mia gestione al Bramante". Così coach Massimiliano Nicolini dopo il successo in trasferta contro Torino nella bella della serie palyout che ha regalato a Pesaro la permanenza in serie B Interregionale. "Una grandissima soddisfazione che ci godiamo completamente perché abbiamo ottenuto la salvezza con una partita da definire epica, in trasferta contro un’ottima squadra come la Crocetta Don Bosco società storica di Torino che fa dello sviluppo del settore giovanile di alto livello il proprio scopo principale con un progetto sportivo in U19 Eccellenza tra i migliori nel panorama nazionale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bramante, la gioia di una impresa "epica". Coach Nicolini: "La salvezza più importante" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serie B Interregionale. Bramante piazza un colpo d’autore. Nicolini: "A Pescara gran rimonta»È felice Massimiliano Nicolini, coach d Bramante dopo l’ultima vittoria contro Pescara: "Siamo riusciti a portare a casa 2 punti contro una... “Il veliero più bello del mondo”: su Rai la docuserie sull’epica impresa dell’Amerigo VespucciL’Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare italiana conosciuto come la nave più bella del mondo, è protagonista di una docuserie che... Bramante, la gioia di una impresa epica. Coach Nicolini: La salvezza più importanteBasket serie B Interregionale, la gioia del coach e dello staff: Stagione difficilissima, ragazzi eccezionali e ultimo atto eroico ... msn.com Bramante, Nicolini: Un ko che non ci volevaUna sconfitta che non ci voleva perché venivamo da una bella vittoria in trasferta contro Forlimpopoli e perché ci vedeva opposti ad una squadra che era nella stessa nostra posizione di classifica. ilrestodelcarlino.it