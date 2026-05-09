Alle 19 al PalaMegabox si disputa la seconda partita dei playout del Basket B Interregionale, con il Bramante impegnato contro Torino. Dopo la sconfitta in trasferta in gara uno, la squadra cerca di pareggiare la serie per proseguire la sfida. La partita si svolge in casa del Bramante, che spera di ottenere un risultato positivo per riaprire la serie.

L’obiettivo è pareggiare per riaprire la serie. Dopo la sconfitta in garauno a Torino, oggi alle 19 al PalaMegabox il Bramante gioca garadue dei playout contro la formazione piemontese. "Crocetta Don Bosco, in garauno sabato scorso, ha dimostrato tutta la sua forza – spiega coach Massimiliano Nicolini –, ma tutto sommato abbiamo tenuto testa per tutta la partita e quindi dobbiamo affrontare questo impegno con fiducia". Il tecnico dei biancoblu continua: "Non è un periodo positivo per noi, ma i ragazzi possono tornare ad esprimersi con efficacia e dobbiamo avere maggiore cattiveria agonistica per limitare i punti di forza dei nostri avversari".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket B Interregionale, gara due dei playout in casa alle 19. Bramante, si può fare. Oggi sfida con Torino

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