Una trattoria chiamata «Breccia» si trova nei pressi di Porta Pia, accanto alla scultura dedicata al Bersagliere inaugurata nel 1932. È il primo locale aperto dall’imprenditore romano nel settore della ristorazione. La trattoria si trova a pochi passi dal monumento e porta il nome che richiama la storia della breccia di Porta Pia, evento del 1870. La gestione del locale è affidata a Luca di Clemente, che ha avviato questa attività nella zona.

Nome mai fu più azzeccato per questo locale che «guarda» il Monumento al Bersagliere, la scultura situata nel piazzale antistante Porta Pia e inaugurata il 18 settembre 1932: «Breccia - Trattoria moderna» è il primo locale aperto dall’imprenditore romano della ristorazione Luca di Clemente. Il ristorante o, meglio, trattoria moderna incarna - nomen omen anche in questo caso - il senso pieno del suo nome e del ruolo che ha avuto questa inizialmente piccola attività, questa breccia, questa apertura, nel futuro del patron e della ristorazione capitolina in generale. Di Clemente è infatti oggi proprietario anche di Bacco al Pretorio (preso in gestione dal ’22) e dall’autunno scorso della storica Taverna Flavia, un indirizzo romana iconico grazie al suo precedente proprietario e oste Mimmo Cavicchia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Una «Breccia» a due passi da Porta Pia: la storia di Luca di Clemente e del suo locale

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