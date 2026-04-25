Vino e cicchetti a Porta Pia | l’enoteca senza carta che punta sul locale

A Porta Pia, a Roma, è stata inaugurata una nuova enoteca che si distingue per la scelta di non avere una carta dei vini tradizionale. Il locale, gestito da Riccardo Carascon, propone circa 300 etichette di vini nazionali, tutte indipendenti, e offre cicchetti veneziani a 3 euro. La proposta si concentra sull’assenza di menu scritto, puntando sulla selezione diretta e sulla qualità delle proposte.

? Cosa sapere Riccardo Carascon apre Enoteca Grado a Roma Porta Pia con 300 etichette selezionate.. La proposta punta su cicchetti veneziani da 3 euro e vini nazionali indipendenti.. A Roma, nella zona di Porta Pia a brevissima distanza dal Museo Macro, Riccardo Carascon ha aperto Enoteca Grado, un locale che trasforma il concetto di degustazione in una dinamica esperienza veneziana tra calici e piccoli assaggi. L’attività si distingue per non possedere una lista di vini cartacea, preferendo un approccio basato sul dialogo diretto tra chi serve e l’ospite. La selezione, che conta oltre 300 etichette, viene presentata attraverso una lavagna scritta a mano, con una forte inclinazione verso i produttori indipendenti e le varietà autoctone; circa il 90% delle referenze disponibili proviene infatti dal territorio nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino e cicchetti a Porta Pia: l’enoteca senza carta che punta sul locale Notizie correlate Frascari (Enoteca Regionale): : "Più fondi e regia unica per il vino dell’Emilia-Romagna"DAVIDE Frascari (in foto), presidente di Enoteca Regionale Emilia-Romagna sarà ospite del nostro panel QN Economia al Vinitaly 2026 dove relazionerà... Prandelli sul Milan: “Senza punta paghi il conto. Scudetto con Vlahovic? Penso che …”"Rallentamento strano, ma alla fine paghi il conto se ti manca la punta centrale che la butta dentro. Panoramica sull’argomento Si parla di: Aperitivi alternativi a Roma: indirizzi da segnare per uscire dai soliti schemi; Mangiare bene cucina romana a Milano si può?.