Un po’ di Milazzo protagonista Questa sera su Noos di Alberto Angela

Notizia in breve

Questa sera su Rai 1, nel programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, sarà presentato anche un episodio dedicato a Milazzo. La città sarà protagonista di una parte della puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”. La trasmissione andrà in onda in prima serata e si concentrerà su aspetti legati alla storia e alla cultura locale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti trattati.