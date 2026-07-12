Un po’ di Milazzo protagonista Questa sera su Noos di Alberto Angela
Questa sera su Rai 1, nel programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, sarà presentato anche un episodio dedicato a Milazzo. La città sarà protagonista di una parte della puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”. La trasmissione andrà in onda in prima serata e si concentrerà su aspetti legati alla storia e alla cultura locale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti trattati.
MILAZZO – Ci sarà anche un po’ di Milazzo questa sera, in prima serata su Rai 1, nella nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela. Tra i protagonisti della straordinaria spedizione scientifica realizzata nello Stretto di Messina figurano infatti tre nomi legati alla città mamertina: Teresa Romeo, dirigente di ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn e milazzese d’adozione; Claudio Berti, milazzese e primo tecnologo della Stazione Zoologica Anton Dohrn; e Carmelo Isgrò, biologo, fondatore e direttore del MuMa Museo del Mare Milazzo. La missione, coordinata dalla dott. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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