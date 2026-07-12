Il Comune ha annunciato che il Ponte di San Rocco non rischia di crollare, ma necessita di interventi per garantirne la resistenza nel tempo. Per questo motivo, verrà modificata la viabilità e l’arredo urbano nelle vicinanze. La decisione si basa su valutazioni tecniche e storiche, che indicano la necessità di intervenire dopo circa 1.500 anni di utilizzo del ponte. Nessun dettaglio sui tempi precisi dei lavori o sulle modalità di intervento.

"Il Ponte di San Rocco non è a rischio crollo, ma ha bisogno di interventi per continuare a vivere nei prossimi secoli". Con questa premessa il Comune spiega le ragioni tecniche e storiche che impongono di modificare la viabilità e l’arredo urbano attorno a uno dei simboli di Vimercate. Mentre tra i residenti cresce l’apprensione per la tenuta del centro storico e per il futuro passaggio dei mezzi di soccorso, la Giunta guidata dal sindaco Francesco Cereda fa chiarezza sui dati strutturali che "hanno reso inevitabile la trasformazione in corso". Il punto di partenza esclude allarmismi: "Le verifiche statiche condivise con la Soprintendenza confermano che la struttura non ha problemi tali da richiedere una chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un piano di sicurezza per il futuro: "Tagliamo il carico dopo 1.500 anni"

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