Agricoltura e sicurezza | il piano per il futuro al tavolo con Bocconi

Un nuovo piano dedicato all’agricoltura e alla sicurezza nazionale è stato discusso in una riunione con esperti e rappresentanti accademici. Tra i temi trattati, si è parlato di come la produzione agricola possa incidere sulla stabilità del paese e dell’importanza di garantire il controllo alimentare, paragonandolo alla sicurezza energetica. L’incontro ha riunito figure di vari settori per affrontare le sfide future in campo agricolo e di sicurezza.

? Punti chiave Come può la produzione agricola influenzare la sicurezza nazionale?. Perché il controllo alimentare è vitale quanto quello energetico?. Quali vincoli burocratici minacciano la stabilità delle aziende agricole?. Come influirà la nuova strategia europea sulla competitività italiana?.? In Breve Delegazione Confagricoltura Piacenza guidata da Umberto Gorra e Luca Segalini presente a Milano.. Generale Carmine Masiello e Mario Calabresi analizzano sicurezza alimentare e infrastrutture logistiche.. Ministri Pichetto Fratin, Piantedosi e Tajani partecipano al dibattito a Palazzo Mezzanotte.. Obiettivo strategico definisce le traiettorie del settore primario fino all'anno 2050.🔗 Leggi su Ameve.eu

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