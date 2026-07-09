Una petizione con 500 firme chiede interventi per la sicurezza nell’area Cavalciotto. Si propone l’installazione di telecamere di videosorveglianza per contrastare spaccio e vandalismo, un potenziamento dell’illuminazione e la protezione del monumento tramite recinzione. La richiesta mira a migliorare la tutela del quartiere e a ridurre i fenomeni di illegalità, con un focus sulla prevenzione e la tutela degli spazi pubblici.

Telecamere di videosorveglianza per contrastare fenomeni di spaccio ed atti vandalici, potenziamento dell’illuminazione e salvaguardia del monumento tramite recinzione. Queste alcune delle richieste avanzate dall’associazione "Il Cavalciotto di Santa Lucia", che tramite il presidente Giacomo Corsi ha fatto sapere di aver depositato nei giorni scorsi una petizione sottoscritta da mezzo migliaio di cittadini. "Lo scorso 2 luglio presso l’ufficio del Protocollo del Comune di Prato sono state depositate le firme dei cittadini a sostegno della petizione per il Cavalciotto di Santa Lucia, per chiedere telecamere di sorveglianza, illuminazione,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro dell’area Cavalciotto. Petizione con 500 firme pro sicurezza e no al ponticino

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