Un nuovo video e una ricostruzione 3D diffusi dalla BBC riaccendono i dubbi sul gol di Bellingham. Dopo che questa mattina la Fifa aveva mostrato il video del sensore nel pallone per confermare la validità del gol, nel pomeriggio sono emerse immagini che sollevano interrogativi sul possibile contatto tra la palla e uno dei cavi della “Spidercam”, la telecamera sospesa sopra il campo. La questione rimane aperta.

Il caso non si chiude, anzi. Dopo che questa mattina la Fifa aveva difeso il gol di Bellingham mostrando il video del sensore nel pallone, nel pomeriggio sono circolate nuove immagini che alimentano i dubbi sul presunto contatto tra la sfera e uno dei cavi della “ Spidercam”, la telecamera sospesa sopra il campo. La Norvegia, eliminata 2-1 dall’Inghilterra, torna così a protestare per la rete dell’1-1. Il video e la ricostruzione 3D: cosa mostrano. Il punto è la traiettoria. Vista dall’inquadratura classica l’episodio resta ambiguo, ma da un’angolazione diversa — e con la ricostruzione in 3D realizzata dalla BBC — si nota un cambio di direzione del pallone proprio nella zona, tra la trequarti e la metà campo, dove passerebbe il cavo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Un nuovo video e la ricostruzione 3D della BBC riaccendono i dubbi sul gol di Bellingham

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