Garlasco la ricostruzione in 3D di come Andrea Sempio avrebbe lasciato l' impronta 33 sul muro di casa Poggi - VIDEO
A Garlasco, è stata realizzata una ricostruzione in 3D che mostra come Andrea Sempio avrebbe lasciato l'impronta 33 sul muro di una abitazione. La ricostruzione è stata effettuata dall’ingegnere Simona Tiddia, incaricata di una consulenza tecnica. Il video che mostra la sequenza è stato diffuso come parte del procedimento giudiziario in corso.
La ricostruzione fa parte della consulenza tecnica dell’ingegnere Simona Tiddia, incaricata dalla Procura, e sostiene che la mano destra dell’avatar 3D dell’indagato risulta compatibile per conformazione e dimensioni con quella traccia Negli atti della chiusura delle indagini preliminari sull.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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