Delitto di Garlasco il video della ricostruzione 3D con l' avatar di Sempio

È stato diffuso un video che mostra una ricostruzione in 3D dell'indagine sul delitto di Garlasco, con l'uso di un avatar rappresentante Sempio. Nel filmato si possono osservare le scale che conducono alla cantina di via Poggi, il punto in cui è stata trovata morta Chiara e un'impronta di sangue visibile sul muro. La ricostruzione mira a chiarire i dettagli della scena del crimine e il percorso seguito dalla vittima.

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