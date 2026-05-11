Delitto di Garlasco il video della ricostruzione 3D con l' avatar di Sempio
È stato diffuso un video che mostra una ricostruzione in 3D dell'indagine sul delitto di Garlasco, con l'uso di un avatar rappresentante Sempio. Nel filmato si possono osservare le scale che conducono alla cantina di via Poggi, il punto in cui è stata trovata morta Chiara e un'impronta di sangue visibile sul muro. La ricostruzione mira a chiarire i dettagli della scena del crimine e il percorso seguito dalla vittima.
Le scale che portano alla cantina di casa Poggi, il luogo in cui è stata trovata morta Chiara, e quell'impronta di sangue sul muro. Sulla scena viene collocato Andrea Sempio, il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Negli atti della chiusura indagini preliminari per.🔗 Leggi su Today.it
Garlasco, ecco la ricostruzione 3D con l'avatar di Andrea Sempio: «Così ha ucciso Chiara Poggi»
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Garlasco, la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi in 3D con l’avatar di Andrea Sempio sulla scena del crimineNel video, agli atti del fascicolo della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, viene ricostruita in 3D una parte della villetta di Garlasco.
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Un anno fa il condannato per il delitto di Garlasco risponde alle domande di magistrati. E si sofferma anche sul mistero del muretto andato in pezzi facebook