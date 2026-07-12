Un team di paleontologi ha annunciato la scoperta di un enorme dinosauro in Thailandia, identificato tramite una sola vertebra. La scoperta è avvenuta durante uno scavo in una regione conosciuta per ritrovamenti fossili. La vertebra, di grandi dimensioni, ha portato alla identificazione di una nuova specie di dinosauro terrestre. I ricercatori hanno analizzato i fossili e confrontato le caratteristiche con altri ritrovamenti per determinare l’unicità della specie. La scoperta si basa esclusivamente sulla vertebra trovata.

I dinosauri da quando li abbiamo scoperti hanno sempre affascinato tutti (un secolo e mezzo fa insieme a tanti fraintendimenti, scambiandoli per antichi mostri mitologici) e da quando Spielberg ha fatto il primo Jurassic Park ha contagiato il mondo, grandi e piccini, con dinosauri grandi e piccini, tant’è che i Jurassic Park non finiscono più e ho perso il conto di che numero sarà il nuovo film. Tuttavia, malgrado Spielberg, dei dinosauri si ignorano, a livello popolare, informazioni importanti e anche sconvolgenti forse perché scombinano troppo l’idea della nostra esistenza, tanto quanto ha fatto Darwin. Un’informazione che vi darò alla fine, prima ce n’è una nuova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un nuovo dinosauro gigante scoperto in Thailandia grazie a una sola vertebra

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Giant 28-Ton Dinosaur Discovered in Thailand Rewrites Asias Ancient Past

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