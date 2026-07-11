In Thailandia, nella provincia di Kalasin, sono stati trovati fossili di una nuova specie di dinosauro erbivoro lungo tra i 18 e i 20 metri. La creatura aveva un collo alto, paragonabile all’altezza di un edificio di tre piani. La scoperta è stata fatta da paleontologi locali e rappresenta una delle più grandi del suo genere trovate nella regione. I resti fossili sono stati analizzati per determinare le caratteristiche e le dimensioni dell’animale.

Paleontologi thailandesi hanno scoperto una nuova specie di dinosauro grazie ai fossili ritrovati nella provincia di Kalasin, nel nord-est del Paese: un erbivoro lungo tra i 18 e i 20 metri, quanto un autobus snodato. Lo riporta la Bbc. Un erbivoro del Giurassico superiore Secondo lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Scientific Reports, si ritiene che questo dinosauro erbivoro, chiamato Uragasaurus kalasinensis, sia vissuto circa 150 milioni di anni fa. La vertebra che ha rivelato la specie Apirut Nilpanapan dell'Università Mahasarakham, autore principale dello studio, ha dichiarato alla Bbc Thai che il sito in cui è stata fatta la scoperta, Phu Noi, conteneva un'ampia varietà di fossili del Giurassico superiore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - In Thailandia scoperto un dinosauro lungo 20 metri, col collo alto come un palazzo di tre piani

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