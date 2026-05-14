Il fossile di un gigantesco dinosauro dal collo lungo scoperto in Thailandia | Nagatitan è l'ultimo dei titani
In Thailandia sono stati rinvenuti i resti fossili di un grande dinosauro sauropode, caratterizzato da un collo lungo. Il fossile, denominato Nagatitan, è stato trovato in una formazione geologica locale. La scoperta riguarda un esemplare di dimensioni notevoli, appartenente a un gruppo di dinosauri noti per la loro stazza imponente. I resti sono stati recuperati e studiati dagli esperti, che ne hanno analizzato le caratteristiche e le proporzioni per comprendere meglio questa specie preistorica.
I resti fossili di un enorme dinosauro sauropode, ovvero appartenente al gruppo dei cosiddetti colli lunghi, sono stati recuperati in una formazione geologica della Thailandia. I paleontologi si riferiscono alla nuova specie Nagatitan chaiyaphumensis come all'"ultimo dei titani". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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