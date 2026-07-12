In Toscana, circa un quarto della popolazione ha più di 65 anni, con un aumento continuo degli anziani e una diminuzione dei giovani. L’Ordine dei Medici sottolinea l’importanza della medicina di prossimità per questa fascia di popolazione. La regione affronta una crescente domanda di assistenza sanitaria dedicata agli anziani, mentre il numero di persone sotto i 20 anni si riduce. La popolazione over 65 rappresenta circa un milione di persone.

FIRENZE – “ Quasi un toscano su quattro ha più di 65 anni e il numero degli anziani continua a crescere, mentre diminuiscono i giovani. Una trasformazione demografica che non rappresenta soltanto una sfida sociale, ma che sta modificando profondamente anche l’organizzazione della sanità, chiamata a rispondere a bisogni assistenziali sempre più complessi e continuativi”. A dirlo, in occasione della Giornata mondiale della popolazione, è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze. “I dati dell’ Agenzia Regionale di Sanità della Toscana – spiega il presidente – descrivono una regione sempre più anziana: all’1 gennaio 2025 risiedono 3. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un milione di toscani over 65, l’Ordine dei Medici: “Fondamentale la medicina di prossimità”

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