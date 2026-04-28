Da ieri, nove medici di famiglia hanno iniziato a lavorare presso la Casa di comunità di Montelupo, alternandosi nel rispetto di una programmazione condivisa. Le visite si svolgeranno dalle 8 alle 20, con un centralino unico al numero 0571878286 per gli appuntamenti. La presenza dei medici si svolge in modo continuativo, offrendo servizi sanitari ai cittadini presso questa struttura.

Da ieri, nove medici di famiglia faranno ambulatorio presso la Casa di comunità di Montelupo e si alterneranno secondo una programmazione comune per garantire la propria presenza ai cittadini dalle 8 alle 20 con un centralino unico (0571878286). Lo ha fatto sapere Asl Toscana Centro, per un nuovo assetto che riguarda la rete dei medici di famiglia di Montelupo, Capraia e Limite, Vinci e Sovigliana, volti ad operare in associazione funzionale territoriale (Aft). "Con l’ingresso dei medici di famiglia dentro la Casa di comunità si compie un passo concreto verso una medicina territoriale più integrata – sottolinea Paolo Amico, direttore del...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco la medicina di prossimità. Nove medici alla Casa di comunità

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