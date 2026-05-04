Due viaggi per una visita la denuncia-appello per il ritiro dei referti medici | Va garantito un servizio di prossimità

Molti cittadini devono affrontare due spostamenti per completare un’operazione medica: uno per la visita e un altro per ritirare i referti. Questa situazione evidenzia le difficoltà legate all’organizzazione dei servizi sanitari, che spesso richiedono spostamenti multipli anche per pratiche di routine. La richiesta di un servizio di prossimità si inserisce in questa realtà, mirata a migliorare l’accesso alle prestazioni e alla consegna dei documenti medici.

Due viaggi per una visita: uno per farla, l’altro per ritirare il referto. È questa la realtà con cui fanno i conti molti cittadini alle prese con i servizi sanitari. A denunciarlo, chiedendo soluzioni capaci di dare risposte soprattutto ai più fragili, è l’ex consigliere di circoscrizione di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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