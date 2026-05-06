Tutta la verità sull' omicidio di Lello Capriati | così è stato tradito il ' garante' della pace tra i clan

Il 5 maggio 2026, a quasi due anni e mezzo dall’omicidio di Raffaele Capriati avvenuto a Torre a Mare, la procura antimafia di Bari ha emesso undici misure cautelari. Le autorità hanno anche fermato i tre uomini ritenuti responsabili dell’uccisione di un altro uomo, avvenuta in circostanze legate alle tensioni tra i clan. L’indagine ha portato alla luce dettagli sulla vicenda che ha coinvolto il noto ‘garante’ della pace tra le famiglie criminali.

Il 5 maggio 2026, due anni e trentaquattro giorni dopo la sera di Pasquetta 2024 in cui Raffaele "Lello" Capriati fu ucciso a Torre a Mare, la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha eseguito undici misure cautelari per quell'omicidio e fermato i tre autori di quello di Filippo Scavo al.🔗 Leggi su Baritoday.it

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