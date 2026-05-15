Dopo lo scoop sull' omicidio Salvia la verità sulla morte di Don Diana nel nuovo libro di Antonio Mattone
Il prossimo 22 maggio arriverà in libreria un nuovo libro scritto da Antonio Mattone, portavoce della Comunità di Sant'Egidio. In questa pubblicazione viene ricostruita la vicenda legata alla morte di un vice direttore delle carceri di Poggioreale, avvenuta alcuni anni fa. La pubblicazione si basa sulle confessioni di Raffaele Cutolo, che ammise di essere il mandante dell’omicidio. La vicenda era stata al centro di un precedente scoop giornalistico.
Sarà in libreria il prossimo 22 maggio, il nuovo libro di Antonio Mattone, portavoce della Comunità di Sant'Egidio che riuscì a far confessare a Raffaele Cutolo di essere il mandante dell'omicidio del vicedirettore delle carceri di Poggioreale Giuseppe Salvia.“Il casalese di Dio - Don Peppe Diana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
A concubine’s daughter enters the palace, defeats the consort and wins the emperor’s heart.
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