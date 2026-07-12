Un Empoli FC a ‘stelle e strisce’? Tifosi divisi tra fiducia e incertezza | Il calcio moderno non ci piace

I tifosi dell’Empoli hanno ricevuto le prime proposte per la campagna abbonamenti del prossimo campionato di Serie B, iniziata giovedì scorso. Tra i sostenitori si diffondono opinioni contrastanti: alcuni manifestano speranza, altri esprimono dubbi sulla direzione presa dalla squadra e criticano il calcio attuale. La discussione si concentra anche su un possibile accordo con un club statunitense, che ha diviso il pubblico tra fiducia e incertezza. La decisione potrebbe portare a un cambiamento significativo nei prossimi mesi.

Empoli, 12 luglio 2026 – La campagna abbonamenti dell’Empoli Fc per il prossimo campionato di Serie B, iniziata giovedì scorso, prosegue in un ambiente che, nelle prossime settimane, potrebbe vivere un cambiamento epocale. Tante le incertezze che accompagnano l’inizio di questa nuova stagione, tra il ritorno di Pagliuca in panchina e quello di Fabio Artico nella nuova veste di direttore sportivo dopo la breve parentesi da calciatore. Ma il punto di domanda più imperativo, e non potrebbe essere altrimenti, lo ha sollevato la firma da parte del club di un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano per trattare una rilevante operazione di investimento nel capitale della società azzurra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Empoli - Contestazione dei tifosi dopo la sconfitta di Padova

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