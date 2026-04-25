L’allenatore della squadra ha commentato la vittoria recente, sottolineando come al centro della società ci siano i tifosi e la comunità che la sostiene. Ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha parlato di come l’acquisto di un giocatore abbia contribuito a migliorare il livello della squadra. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista trasmessa sulla piattaforma Dazn.

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© Calcionews24.com - Gasperini a Dazn: «Al centro della Roma ci sono la società e i tifosi, grato per la fiducia datami. Malen ci ha permesso di alzare il livello»

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