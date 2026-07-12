un domatore al centro tutti vogliono manfredi ma lui preferisce napoli

Un politico molto richiesto, ma preferisce Napoli. Dopo un’assemblea poco partecipata in piazza, contestata da alcuni gruppi, diverse persone cercano di avvicinarlo. Nonostante le richieste e l’interesse, manifesta preferenza per restare nella città. La scena si svolge in un contesto di attenzione pubblica e tensioni politiche, con vari attori presenti e un clima di confronto acceso.

Tutti lo vogliono, e in tanti gli tirano la giacca. Dopo la piazza semivuota del campo largo a Napoli, contestata dai duri e puri di Potere al Popolo il 9 luglio scorso, sul sindaco partenopeo e presidente Anci, Gaetano Manfredi, si sono riversate le pretese più disparate: chi lo vuole federatore del centro, chi garante dell’area riformista e cattolica, chi gli cuce addosso la casacca di segretario di un Pd a cui non è nemmeno iscritto. Lui, per ora, incassa con il mezzo sorriso e l’understatement diventati il suo marchio di fabbrica. La suggestione più insistente arriva da Progetto Civico Italia, il movimento fondato dall’assessore romano Alessandro Onorato, che in un’intervista ad Adnkronos lo ha indicato come l’unico in grado di tracciare un perimetro che il campo largo, da solo, non riesce a disegnare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Un domatore al centro. Tutti vogliono Manfredi. Ma lui preferisce NapoliDopo il flop del campo largo in piazza, continua la ricerca di un federatore. Il sindaco non cede alle avance dei civici e punta al secondo mandato nel 2027. quotidiano.net