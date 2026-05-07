Il riconoscimento della cittadinanza onoraria assegnato a un noto produttore cinematografico ha provocato reazioni contrastanti tra i membri dell’amministrazione locale. La decisione è stata annunciata dal sindaco, ma non tutti i consiglieri hanno condiviso questa scelta. La questione è diventata oggetto di discussione pubblica, con alcune dichiarazioni che hanno acceso un dibattito sulla validità del conferimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini.

Il conferimento della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis si è improvvisamente trasformato in un piccolo caso politico all’ombra del Vesuvio. Dopo la fumata nera in Consiglio Comunale, è dovuto intervenire direttamente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per gettare acqua sul fuoco e rassicurare il patron azzurro. Tuttavia, i malumori tra i banchi della maggioranza restano evidenti. L’intervento di Manfredi: “Ci sarà il pieno consenso”. A stretto giro dalla seduta andata a vuoto, il primo cittadino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per blindare il riconoscimento al presidente, legandolo a doppio filo anche alle celebrazioni imminenti e ai progetti futuri per l’impianto di Fuorigrotta: “Sarà conferita la cittadinanza onoraria al presidente Aurelio De Laurentiis, anche in occasione del centenario.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manfredi: “De Laurentiis sarà cittadino onorario di Napoli” (ma non tutti la pensano come lui)

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