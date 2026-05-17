Incendio nella notte a Prevalle | scattano le analisi di Arpa Lombardia per monitorare la qualità dell’aria
Nella notte a Prevalle, provincia di Brescia, si è sviluppato un incendio in un'azienda che si occupa di recupero e smaltimento di rifiuti metallici non pericolosi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Le autorità hanno avviato le analisi di Arpa Lombardia per verificare la qualità dell’aria nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore prima di essere sotto controllo.
Prevalle (Brescia) – Nella notte a Prevalle, in provincia di Brescia, si è verificato un incendio in un'azienda specializzata nel recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, nello specifico rifiuti metallici. Sul posto sono intervenuti – oltre ai mezzi dei vigili del fuoco – anche i tecnici di Arpa Lombardia. In base a quanto riferito l’incendio si è sviluppato nel piazzale esterno situato sul lato nord della ditta e ha coinvolto un cumulo di rifiuti metallici, sia ferrosi che non ferrosi. Appuntamento alle ore 10 al teatro Dadà per il conferimento. Il sindaco: "Un modo di dire grazie a chi rischia la vita per gli altri". Il monitoraggio di Arpa Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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