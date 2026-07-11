In Toscana, Liguria e Umbria si registrano criticità a causa di piogge scarse e temperature elevate. La mappa delle criticità evidenzia un scenario senza precedenti, con condizioni da tenere sotto controllo. Non ci sono allarmi ufficiali, ma le autorità monitorano costantemente la situazione. La scarsità di precipitazioni e il caldo intenso interessano vaste aree, creando condizioni di rischio idrico. La situazione resta sotto osservazione senza che siano state adottate misure di emergenza.

Firenze, 11 luglio 2026 – «Nessun allarme, ma situazioni critiche da monitorare con attenzione costante in Toscana, Liguria e Umbria, a causa del combinato disposto fra piogge scarse e temperature da record». A dirlo, il segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Gaia Checcucci, che ha fatto il punto sulle aree di competenza dopo la seduta dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, dedicata proprio all’analisi della disponibilità di acqua e all’approfondimento di eventuali criticità. https:www.lanazione.itmeteocaldo-rovente-o1ehzjhx Scenario che non ha precedenti. «Da una severità che non c’era - ha detto Checcucci - passiamo ora a una ‘severità idrica bassa’, dove però i segnali di attenzione sono molti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua, situazione da monitorare. “Scenario che non ha precedenti”, la mappa delle criticità

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