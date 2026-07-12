Un accordo due letture Il nodo resta Hormuz
Un accordo tra le parti sullo stretto di Hormuz non è stato raggiunto, alimentando tensioni nella regione. L’Unione europea propone un sistema di pedaggio volontario, senza obbligo, ma le discussioni continuano. Nel frattempo, un messaggio di vendetta arriva da un rappresentante di un gruppo armato, che minaccia azioni contro le forze presenti nell’area. La situazione rimane instabile, con il rischio di escalation nel tratto di mare strategico.
La guerra grande Idea Ue: pedaggio sì ma volontario. Riappare Mojtaba con un messaggio e giura vendetta La guerra grande Idea Ue: pedaggio sì ma volontario. Riappare Mojtaba con un messaggio e giura vendetta Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Sono bastati venti giorni perché il cessate il fuoco si trasformasse in quella che a Teheran chiamano ormai «diplomazia coercitiva americana», e non più un accordo. Tutto sembra essersi trasformato in un terreno di scontro su cui entrambe le parti misurano quanto l’altra sia disposta a cedere. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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