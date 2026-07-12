La guerra grande Idea Ue: pedaggio sì ma volontario. Riappare Mojtaba con un messaggio e giura vendetta La guerra grande Idea Ue: pedaggio sì ma volontario. Riappare Mojtaba con un messaggio e giura vendetta Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Sono bastati venti giorni perché il cessate il fuoco si trasformasse in quella che a Teheran chiamano ormai «diplomazia coercitiva americana», e non più un accordo. Tutto sembra essersi trasformato in un terreno di scontro su cui entrambe le parti misurano quanto l’altra sia disposta a cedere. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - Un accordo, due letture. Il nodo resta Hormuz

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Accordo USA-Iran: tregua militare e sblocchi, ma resta il nodo atomicoGli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede una tregua militare e alcuni sblocchi economici, ma il tema del programma nucleare...

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