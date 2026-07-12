Un accordo due letture Il nodo resta Hormuz

Da ilmanifesto.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un accordo tra le parti sullo stretto di Hormuz non è stato raggiunto, alimentando tensioni nella regione. L’Unione europea propone un sistema di pedaggio volontario, senza obbligo, ma le discussioni continuano. Nel frattempo, un messaggio di vendetta arriva da un rappresentante di un gruppo armato, che minaccia azioni contro le forze presenti nell’area. La situazione rimane instabile, con il rischio di escalation nel tratto di mare strategico.

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