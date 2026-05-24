L’accordo tra Iran e Stati Uniti prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura dello Stretto di Hormuz senza pedaggi. La questione riguardante il programma nucleare iraniano non è stata ancora risolta e rimane un punto aperto nel negoziato. La durata della tregua e le condizioni di riapertura sono state confermate, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali misure di controllo o restrizioni future.

Entrambe le parti firmerebbero un memorandum d’intesa (Mou) della durata di 60 giorni, prorogabile di comune accordo. Durante il periodo di 60 giorni, lo Stretto di Hormuz sarebbe aperto senza pedaggi e l’Iran avrebbe accettato di bonificare lo stretto dalle mine. In cambio, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco dei porti iraniani e concederebbero alcune deroghe alle sanzioni per permettere all’Iran di vendere liberamente il petrolio. Secondo quanto riferito dal funzionario, l’Iran voleva lo sblocco immediato dei fondi e la revoca permanente delle sanzioni, ma gli Stati Uniti hanno affermato che ciò sarebbe avvenuto solo dopo che fossero state fatte concessioni concrete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Media: “L’accordo Iran-Usa prevede tregua di 60 giorni e Hormuz riaperto senza pedaggi”. Resta aperto il nodo del nucleare

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US-Iran Pease Deal News: Tehran Gives Up Uranium Stockpile As Strait Of Hormuz Set To Reopen

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