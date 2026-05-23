Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede una tregua militare e alcuni sblocchi economici, ma il tema del programma nucleare iraniano rimane irrisolto. L'amministrazione statunitense ha proposto concessioni economiche per facilitare il rilascio di asset iraniani. La mediazione del Pakistan è diventata cruciale per evitare un'escalation di tensioni tra le due nazioni. L'intesa non riguarda ancora questioni legate al nucleare, che continuano a essere al centro delle divergenze.

? Domande chiave Quali concessioni economiche ha proposto Trump per sbloccare gli asset iraniani?. Perché la mediazione pakistana è diventata decisiva per evitare l'escalation?. Come potrà Washington gestire il rifiuto di Teheran sull'arricchimento dell'uranio?. Cosa accadrà allo Stretto di Hormuz se i negoziati falliranno?.? In Breve Mediazione pakistana guidata da Mohsin Raza Naqvi e Asim Munir a Teheran.. Proposta USA prevede sblocchi economici e risarcimenti per l'Iran.. Araghchi e Khamenei confermano arricchimento uranio al 60 per cento.. Doha e Pechino supportano i colloqui per la sicurezza nello Stretto di Hormuz.. Washington e Teheran lavorano a un memorandum d’intesa che prevede un cessate il fuoco immediato su terra, mare e aria per fermare il conflitto in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Accordo USA-Iran: tregua militare e sblocchi, ma resta il nodo atomico

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Niente accordo Usa-Iran, Trump ordina il blocco di Hormuz

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