Umbria Jazz ha registrato oltre 46.000 biglietti venduti e più di 3 milioni di euro di incasso al botteghino, segnando il record per la sua cinquantatreesima edizione. La manifestazione si è conclusa con numeri che non si erano mai visti prima, confermando l’affluenza di pubblico e il successo della rassegna. La vendita dei biglietti ha superato le cifre degli anni precedenti, portando a un risultato storico per il festival.

Perugia, 12 lug. (Adnkronos) - Umbria Jazz chiude la sua cinquantatreesima edizione con un risultato che segna un nuovo capitolo nella storia del festival: oltre 46.000 biglietti venduti e più di 3 milioni di euro di incasso, un record assoluto che supera quello – già straordinario – del 2024. È il segno di un progetto culturale che non smette di crescere, capace di trasformare Perugia, per dieci giorni, in una città interamente abitata dalla musica e da una comunità che si riconosce nel festival. Il salto in avanti è netto: +26% rispetto ai 42.035 biglietti e ai 2,38 milioni del precedente record di due anni fa. Numeri che raccontano... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Umbria Jazz, nuovo record con 46mila biglietti veduti e oltre 3 mln di incasso al botteghino

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Umbria Jazz 2026 Un Festival di Musica e Cultura a Perugia

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