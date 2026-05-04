Perugia si appresta a ospitare la 53esima edizione di Umbria Jazz, un evento musicale che coinvolge più di 500 artisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione, in programma da alcuni giorni, ha aperto con un concerto di Sting. La kermesse, che dura diversi giorni, rappresenta un appuntamento fisso nel calendario culturale della regione.

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Perugia si prepara ad accogliere la 53esima edizione di Umbria Jazz, appuntamento che da oltre mezzo secolo accompagna e valorizza la vita culturale del territorio. Dal 3 al 12 luglio 2026, per undici giorni, il centro storico del capoluogo umbro si trasforma in un grande villaggio globale della musica: artisti provenienti da tutto il mondo, concerti dalle prime ore del giorno fino a notte inoltrata e migliaia di spettatori che ogni anno tornano a Perugia per vivere l'atmosfera inconfondibile del Festival. A inaugurare la storica kermesse sarà Sting il 3 luglio, alle 21.30, con un attesissimo concerto in trio (ricordando le origini) di chitarra, basso e batteria che rilegge i grandi successi di una carriera leggendaria.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Umbria Jazz torna a Perugia con oltre 500 artisti dal mondo, apre Sting

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