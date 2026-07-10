Umbria Jazz da record Zucchero arriva all’Arena con un’overdose di musica

Notizia in breve

Zucchero si esibisce all’Arena Santa Giuliana, chiudendo il weekend di Umbria Jazz con i suoi successi. L’evento ha registrato un aumento significativo di spettatori e incassi rispetto alle edizioni precedenti. La performance è durata circa due ore e ha coinvolto il pubblico con un repertorio di brani famosi. L’afflusso di pubblico ha superato le previsioni, contribuendo a un record di presenze e di incassi per la manifestazione.