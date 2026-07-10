Umbria Jazz da record Zucchero arriva all’Arena con un’overdose di musica
Zucchero si esibisce all’Arena Santa Giuliana, chiudendo il weekend di Umbria Jazz con i suoi successi. L’evento ha registrato un aumento significativo di spettatori e incassi rispetto alle edizioni precedenti. La performance è durata circa due ore e ha coinvolto il pubblico con un repertorio di brani famosi. L’afflusso di pubblico ha superato le previsioni, contribuendo a un record di presenze e di incassi per la manifestazione.
L’energia travolgente di Zucchero in arrivo all’ Arena Santa Giuliana con i suoi più grandi successi mette il suggello al week-end finale di Umbria Jazz, pronta a superare abbondantemente il record di incassi e di spettatori paganti. I numeri ufficiali saranno annunciati domenica ma di certo il festival andrà oltre l’incasso di 2 milioni e 400mila euro e oltre i 42mila paganti messi a segno nell’edizione 2024. E tra i più grandi successi del cartellone 2026 c’è il concerto di Zucchero che domani richiamerà oltre 7mila spettatori seduti: un primato assoluto per l’Arena che si affianca al record delle oltre 13mila presenze in piedi per Sting. Il merito dei due risultati va anche alla struttura più larga del palco, che ha permesso di ampliare la capienza della platea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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