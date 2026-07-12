Ultimissime Juve LIVE | Orsini confermato preparatore dei portieri club infastidito dall’entourage di Kessié

Orsini è stato confermato come preparatore dei portieri della Juventus. Il club ha espresso fastidio per le interferenze dell’entourage di Kessié, senza ulteriori dettagli sui motivi. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato eventuali cambiamenti di staff o altre decisioni recenti. Le notizie aggiornano le attività quotidiane della squadra e le eventuali tensioni con gli agenti dei calciatori. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.

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