La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Marco Savorani come nuovo preparatore dei portieri, in sostituzione di quello che ha lasciato l’Atalanta. La società ha confermato l’accordo con il professionista, che ha già lavorato in passato con l’allenatore della squadra. Savorani prenderà il posto del suo predecessore e si occuperà di migliorare il reparto portieri. La sua nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

per rilanciare un reparto in difficoltà. Con l’ufficialità della separazione dall’Atalanta, Marco Savorani è pronto a iniziare la sua nuova avventura come preparatore dei portieri della Juventus. Alla Continassa, il tecnico ritroverà due figure chiave della sua storia professionale: il capo dell’area sportiva Ricky Massara, suo ex compagno di squadra ai tempi del Pescara (1991-1996), e soprattutto l’allenatore Luciano Spalletti, con cui ha già condiviso profonde e vincenti esperienze sia alla Roma sia sulla panchina della Nazionale. Lo scrive Tuttosport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Un curriculum da top.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve ha un nuovo preparatore dei portieri: Spalletti si affida al fedelissimo Savorani

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La dirigenza bianconera e Spalletti non sono d'accordo sul possibile nuovo portiere bianconero...

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